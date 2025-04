Unter „Lebensenergie“ versteht der 62-jährige Planer Energie aus Abwasser, also „alles, was der Mensch produziert, also Kochen, Körperpflege, Wäschewaschen, Fäkalien, usw. Diese Lebensenergie wurde Jahrzehnte lang unterschätzt, steht 365 Tage (in Schaltjahren wie heuer natürlich 366 Tage) im Jahr zur Verfügung und „sie wird immer wichtiger“, erklärt der Planer im Gespräch mit der TGA.

