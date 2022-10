Um der thermischen Bauteilaktivierung in dieser noch sehr neuen Anwendung als Speicher zur beschleunigten Markteinführung zu verhelfen, soll im Zuge der nationalen F&E-Dienstleistung „BTTAB – Breitentest von energieeffizienten Demonstrationsgebäuden mit thermisch aktivierten Bauteilen“ einerseits Aufschluss über das Speicher- bzw. Energieflexibilitätspotenzial gegeben und andererseits wesentliche Erkenntnisse in Bezug auf Nutzer*innenkomfort, Nutzer*innenzufriedenheit, ökonomische Aspekte in Planung, Errichtung und Betrieb sowie Funktionalität der Prozessabläufe generiert werden.



Das Projektkonsortium, bestehend aus AEE INTEC, e7 Energie Markt Analyse GmbH, hacon GmbH, Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur, Fachhochschule Salzburg GmbH sowie FIN – Future Is Now, wählte 18 Demonstratoren in ganz Österreich aus, welche den Kriterien des Auftraggebers (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) gerecht werden. Dazu zählen beispielsweise, dass die Projekte alle die Bauteilmasse als aktiven Energiespeicher nutzen, alle Bundesländer mit Demonstratoren vertreten sind und die Gebäude bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht wurden.