Normalerweise bereitet Festivalbesucher*innen der Gedanke an einen Toilettenbesuch wenig Freude, ist er doch häufig mit langen Wartezeiten, fehlendem Klopapier und unangenehmen Odor verbunden. Nicht so am Frequency Festival in St. Pölten, wo die Geberit Oase im VIP-Bereich mit WC-Anlagen der 5-Sterne-Kategorie für ein Wohlfühlerlebnis sorgte. 2024 war die Geberit Oase darüber hinaus bereits beim Skifliegen am Kulm, der Challenge St. Pölten, dem Erzberg Rodeo, Nova Rock in Nickelsdorf und Electric Love in Salzburg vertreten.



Bei ausgewählten Events können Gäste nun im ersten Stock der Oase weiter in die Geberit Welt eintauchen. Eventgäste können im exklusiven Ambiente die Reinigung mit Wasser ausprobieren und das Frischegefühl mit Geberit AquaClean erleben. Neben dem Modell AquaClean Sela und dem Top-Modell AquaClean Mera gehören berührungslose Armaturen, hochwertige Urinale, Keramiken und Waschtische zur Ausstattung. Letztes Jahr wurde die Geberit Oase aufgestockt und mit einem Showroom sowie einer Event-Terrasse erweitert. Im Showroom zeigt Geberit ausgesuchte Produkte vor der Wand, der Eventbereich bietet für circa 40 Personen Platz.