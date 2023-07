Alape war ursprünglich kein reiner Sanitärhersteller. 1896 begann Adolf Lamprecht, verschiedenste Produkte aus glasiertem Stahl herzustellen, unter anderem Waschkrüge und -schüsseln. In Herstellung und Bearbeitung des Materials liegt die technologische Kernkompetenz des Unternehmens. 1930 wurde das Ausgussbecken auf den Markt gebracht, praktisch genau so wie wir es heute kennen: Aus einem Teil geformt, für den Transport stapelbar, quadratisch praktisch gut – so wie es in dieser ersten Phase der Industrialisierung von Konsumprodukten üblich war und für den Boom bei erschwinglicher Massenware gesorgt hat. Bis heute wird das Ausgussbecken auf längst ausbezahlten und abgeschriebenen Maschinen in wenig aufwändigen Arbeitsprozessen in großen Stückzahlen gefertigt. Sie sind zu Preisen im 100-Euro-Bereich nahezu überall erhältlich und hielten so auch der noch etwas billigeren Konkurrenz aus Fernost stand.





