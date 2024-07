Die Hotelmarke The Peninsula hat ihren den ersten und jüngsten Ableger der Marke im Vereinigten Königreich eröffent: Mit eleganter Britishness und einem spektakulären Blick auf drei royale Parks sowie dem Buckingham Palace in der Nachbarschaft begeistert das neu errichtete 5-Sterne-Hotel an der prestigeträchtigen Adresse in London. Armaturen von Dornbracht finden sich in allen Zimmern und den öffentlichen Bereichen.



Unmittelbar neben dem Hyde Park Corner und Wellington Arch gelegen, führt der zwölfte Ableger der Hongkonger Hotelkette Gäste in den altehrwürdigen Stadtteil Belgravia. Die historische Umgebung spiegelt sich auch in der Gestaltung des Neubaus wider, der vom zuständigen Studio Hopkins Architects nach Vorbild des Palazzo Farnese in Rom entworfen wurde.



Die Fassaden bestehen aus Portland-Stein, während geschwungene, mit Bronze umrahmte Fensterfronten die Präsenz des Gebäudes unterstreichen. Im Innern öffnet sich eine imposante Lobby mit hohen Decken zum Hyde Park hin, während der Innenhof ein Gefühl von Ruhe vermittelt.