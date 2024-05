TGA: Dornbracht hat aus der Aufbereitung von Armaturen ein Geschäftsmodell gemacht: Wie funktioniert das im Prozess, wie kommen Sie an Ihre alten Armaturen?



Stefan Gesing: Wir haben dazu mehrere Kanäle entwickelt. Die Basis ist das Angebot, Einzelarmaturen einzuschicken, wie es auch bisher schon üblich war. Das wird selten, aber doch genutzt. Darüber hinaus haben wir zwei große Quellen identifiziert: Das sind zum einen Armaturen aus Ausstellungen, die bisher einfach entsorgt wurden. Die sind in der Regel in hervorragendem Zustand, da ist meist noch nie Wasser durchgelaufen. Für Verpackung und Rücksendung stellen wir den Ausstellungsbetreibern sogar eigene Transportboxen zur Verfügung. Eine andere große Quelle sind Objektsanierungen, vor allem im Tourismus. Hier bekommen wir die größte Zahl an Armaturen auf einmal zurück, die noch dazu meist sehr gut gepflegt wurden.



Bieten Sie auch Vertriebspartnern wie Installateur*innen diese Möglichkeit an?



Gesing: Natürlich, das wird bei Privatsanierungen im Einzelfall auch angenommen. Aber größere Mengen an Armaturen kommen eben über große Betreiber wie Hoteliers. Da haben wir mittlerweile auch einen Modus erarbeitet, mit dem wir pauschale Sanierungsangebote unterbreiten. Wir sind damit sehr erfolgreich, Hotels sehen das als Problemlösung für ihr Thema. Wir geben damit ein Werteversprechen ab, das einzigartig ist und das kein Mitbewerber gibt.

