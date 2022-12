Die Gründe für einen Urlaub in der Normandie sind so vielseitig wie die Region selbst. Das für alle Besucher*innen des französischen Nordens verbindende Erlebnis ist jedoch diese ganz unverwechselbare Stimmung, die über dieser meist noch sehr wilden und einfach wunderschönen, höchst geschichtsreichen und von einer besonderen Lebensart geprägten Landschaft liegt. Kein Wunder also, dass der französische Innenarchitekt Tristan Auer genau hier auf ein Ferienhaus gestoßen ist, dessen historisches Erbe und Potenzial er für die Transformation in das Heute erkannte.



Er erweckte es aus einem Dornröschenschlaf und verwandelte es in eine kunstvolle Kulisse für die Geschichte und die Geschichten der Region und ihrer Bewohner*innen. Für die Badausstattung dieses Kleinods der französischen „arte de vivre“ – in diesem Fall der „Kunst zu leben“ im frühen 20. Jahrhundert in Kombination mit gekonnt inszenierten modernen Elementen – entschied sich Tristan Auer für Armaturen und Brausen der Kollektion Axor Montreux.

