Was zunächst wie eine Duschtasse für zwei Personen aussieht, verwandelt sich per Knopfdruck innerhalb einer knappen Minute in eine Badewanne. Die Bedienung erfolgt über die wasserfeste Fernbedienung oder die Benutzeroberfläche der Infrarot-Armatur. So fahren die zunächst in der 200 x 95 cm großen Duschtasse versenkten, aus speziellem Kunststoff gefertigten, Ringe nach oben und formieren sich zur Wanne. Dank der darunter liegenden Duschtasse mit integriertem Abfluss kann die Marvan TT auch bis zum oberen Rand gefüllt werden, ohne eine Überschwemmung im Bad zu verursachen.



Bei einer Höhe von 40 cm kommt die 149 x 47 cm große Wanne auf eine maximale Wasserfüllmenge von rund 170 Litern, was jener einer herkömmlichen Badewanne entspricht. Danach wird das Wasser wie gewohnt ausgelassen und die Ringe werden auf Wunsch im Boden versenkt. So wird der Bereich, in dem eben noch die Wanne stand, wieder frei zugänglich. „Das Revolutionäre an der Marvan TT ist, dass sich der Nutzer jeden Tags aufs Neue entscheiden kann, ob er eine Dusche möchte, oder doch lieber eine Wanne – ein Knopfdruck genügt und die Verwandlung beginnt“, betont Christoph Marvan den Clou.



Anstoß für die Produktinnovation durch Christoph und Matthias Marvan waren Gespräche mit Kund*innen: Viele ließen ihre Wanne im Rahmen einer altersgerechten Umgestaltung des Badezimmers durch eine barrierefreie Dusche ersetzen und bereuten diese Entscheidung hinterher, wie die Brüder berichten. Die Marvan TT löst genau dieses Problem und erlaubt es, körperlich eingeschränkten Personen wieder ein Vollbad zu nehmen – damit ist sie optimal als Generationenbad geeignet. Eine individuelle Bestückung mit verschiedenen Accessoires oder die Anbringung eines Logos sind möglich. Damit eignet sich die Wanne nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für Hotels, Pflegeheime oder sogar im Bootsbau.