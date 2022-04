Lissé von Dornbracht auch in Schwarz matt

Leichtigkeit trifft auf monochrome Eleganz: Die Serie Lissé von Dornbracht ist nun in Schwarz matt erhältlich. Durch die neue Oberfläche kommt die Ästhetik der Armatur besonders zur Geltung. Lissé überzeugt mit einer hybriden Formensprache voller Kontraste: Sie verbindet Geradlinigkeit und geometrische Formen mit geschwungenen Konturen, großzügigen Flächen und schmalen Kanten.



Charakteristisch ist der nach oben geneigte, konisch zulaufende Hebel der Armatur, der sich vom zylindrischen Grundkörper und dem flachen Auslauf abhebt. Unterstrichen wird die Formensprache zudem durch einen raffinierten Bedienmechanismus, der eine leichtgängige Bewegung des Hebels ermöglicht. Ab sofort ist die Serie auch in Schwarz matt, der aktuell dominierenden Farbe im Bad, erhältlich. Neben Schwarz matt ist Lissé in Chrom und Platin matt verfügbar. Die Serie umfasst Produkte für Waschtisch, Bidet, Dusche und Wanne. Wie bei allen Dornbracht-Armaturen gilt auch hier Qualität „Made in Germany“.