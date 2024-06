Im Rahmen seiner „Make it yours!“- Kampagne hat Axor den renommierten Architekten und Designer Antonio Citterio gebeten, nicht nur ein, sondern gleich zwei Badkonzepte zu entwickeln, um die Vielseitigkeit seiner neuesten Kollektion Axor Citterio C zu präsentieren. Minimalistisch, mit weichen Konturen und einer sinnlichen Form, lädt die neue Kollektion, die Produkte für Waschbecken, Badewanne und Dusche umfasst, zum Berühren ein.



„Wenn ich an ein solches Produkt denke, denke ich sofort an einen Raum“, sagt Citterio. „Ich stelle mir das Produkt immer in einer Filmkulisse vor, in einem Ambiente, in dem die Menschen mit dem Produkt und dem Raum interagieren.“ Für die Kampagne „Make it Yours!“ entwickelte der Architekt und Designer zwei sehr unterschiedliche Sets – vermutlich für zwei sehr unterschiedliche Filme. Der Star ist aber in beiden Filmen derselbe: Axor Citterio C.