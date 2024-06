Andreas Kreutzer versorgt die Baubranche samt ihren Gewerken seit Jahrzehnten mit Zahlen, Daten und Fakten. Die Marktanalysen, die unter dem Titel „Branchenradar“ jährlich veröffentlicht werden, stoßen dabei nicht immer auf Gegenliebe oder Zustimmung in der Branche: Aber sie bieten verlässlich eine Diskussionsgrundlage für die jeweils unter die Lupe genommenen Segmente.



Heuer erlebt Branchenradar allerdings eine Sondersituation: Eine schlechte Nachricht nach der anderen über die Marktlage in den verschiedenen Produktgruppen jagt das Marktforschungsunternehmen hinaus. So auch für „Rohrsysteme für Heizung & Sanitär in Österreich 2024“: Hier ortet Kreutzer einen Rückgang der Herstellererlöse um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 210 Mio. Euro.