Dominierendes Gestaltungselement von Vry ist der Metallrahmen aus mattschwarz eloxiertem Aluminium, der die schlichten Möbelfronten dekorativ einfasst. Das Alurahmengestell mit nach außen weich gerundeten Kanten ist nicht nur ein gestalterisches Element, sondern hat auch Zusatznutzen: In den seitlichen Querstreben unmittelbar unterhalb der Waschtischkante ist kaum sichtbar eine Nut eingelassen, in der sich passende Accessoires wie Haken, Fönhalter und Handtuchstange nach Bedarf und Geschmack befestigen lassen.



Den Waschtischunterschrank gibt es in einer geschlossenen und einer offenen Variante: entweder mit zwei asymmetrisch dimensionierten Auszügen oder mit einem großen offenen Fach mit Ablageboden. Die Waschtischanlage ist in drei Breiten erhältlich, wobei das breiteste Modell auch als Doppelwaschtisch gewählt werden kann. Sämtliche Elemente von Vry sind wandhängend – so auch der schmale Hochschrank, der ein mit Tür geschlossenes Stauraumelement mit drei Fachböden, eine Schublade und ein offenes Regalfach kombiniert.

Ein Highlight der Kollektion ist der neue keramische Waschtisch. Mit seiner schmalen Kantenführung schafft er eine Balance zwischen planer Ablagefläche und geräumigen Becken in weicher Formgebung. Beim Doppelwaschtisch kann dabei zwischen einem Großraumbecken und zwei Becken gewählt werden.

Ein in den Spiegelvarianten integriertes Beleuchtungskonzept mit LEDs sorgt für die Ausleuchtung am Waschtisch. Passende Wandspiegel und Spiegelschränke stehen als kreisrunder Leuchtspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung, Sensorschalter und Spiegelheizung oder in rechteckiger Ausführung mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, Spiegelheizung, Sensorschalter, USB-Ports und Handyhalter oder mit umlaufender LED-Beleuchtung zur Verfügung. Die Spiegelschränke bieten im Vergleich zusätzlichen Stauraum.