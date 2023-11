Restaurants, Clubs und Hotels machen es vor: Intensive Farben, Einrichtungsobjekte in satten Tönen und wohnliche Tapeten verwandeln Bäder zu Räumen mit Charakter. Wer so ein Gesamtkunstwerk im Privatbereich realisieren möchte, braucht Mut und einen roten Faden, der sich farblich harmonisch durch den Raum zieht.



Das Gästebad eignet sich etwa ideal, um mit Farben zu experimentieren. Badobjekte in kräftigen Farbtönen werden zum Beispiel mit ausdruckstarken Wandbelägen kombiniert, die eine einzelne Wand oder eine Teilfläche betonen. Dafür eignen sich Tapeten mit grafischen oder botanischen Mustern, Fliesen oder auch farbige Anstriche. Ob Ton-in-Ton oder mit Komplementärfarben kombiniert – wichtig ist, dass Einrichtungsgegenstände, Wände, Böden und Dekoration einer Farbharmonie folgen.