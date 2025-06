Ob Waschtische, Badmöbel oder WCs – Caluna gibt es in allen Produktgruppen. Die Waschtische verbinden fließende Formen mit einer klaren, modernen Linienführung – für ein harmonisches Gesamtbild. Das schlanke Design von Waschtisch und Waschtischunterschrank schafft so eine elegante Optik. Für individuelle Akzente sorgt das modulare Konzept, das Lösungen für jedes Badezimmer ermöglicht. Unterschiedliche Beckenformate und Schrankgrößen sowie eine Palette an Oberflächen und Trendfarben lassen sich so miteinander kombinieren.

Positioniert im Einstiegsbereich zum mittleren Preissegment, soll Caluna den Installateurpartner*innen starke Argumente liefern: hochwertige Qualität, große Auswahl und eine moderne Optik. Und nicht nur das, wie Christian Kummer, Leiter Sanitär GC-Gruppe Österreich, festhält: „Caluna steht für Qualität aus Europa und damit für Liefersicherheit. Mit fünf Jahren Gewährleistung und zehn Jahren Ersatzteilsicherheit erhalten unsere Installateurpartner*innen ein Produkt, auf das sie sich heute und auch in Zukunft verlassen können.“

>>> Diese Bad-Trends brachte die ISH 2025

Besonders in kompakten Gästebädern spielt die Badserie ihre Stärken aus. Clever konzipierte Handwaschbeckenlösungen bringen Funktionalität und Design auf engem Raum unter – inklusive Ablageflächen. Auch im WC- und Bidetbereich ist Caluna mit einem Gesamtkonzept vertreten: Gleiches Design, gleiche Proportionen, unsichtbare Befestigung, spülrandlos und mit TurboFlush-Spültechnik.