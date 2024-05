In den 1990ern hat Geberit den Schritt zum Konzern gemacht und auf Akqusitionen gesetzt. Was dabei auffällt: Die übernommenen Marken wurden immer in den Markennamen Geberit integriert, bis hin zu so starken Namen wie Keramag. Warum dieser Fokus auf die Ein-Marken-Strategie, warum nicht mehrere Marken unter einem Dach wie bei anderen großen Unternehmen?

Salentinig: Da sind wir wieder bei den Installateur*innen: Weil wir uns selber als starke Marke beim Installateur sehen! Wenn Sie heute 100 Installateur*innen nach Keramag fragen, eine zweifelsohne gut eingeführte Marke, werden Ihnen 70 davon nicht auf Anhieb sagen können, dass das jetzt im Geberit-Portfolio ist. Geberit ist als Marke über Jahrzehnte gut aufgebaut worden und wird von den Installateur*innen sehr positiv erlebt.

Das heißt, Geberit war immer die stärkere Marke als diejenigen, die übernommen wurden?

Salentinig: Ja, das kann man so sagen. Wobei wir Produkte mit den Produktnamen ja weiterführen: Geberit Mapress oder Geberit Huter beispielsweise. Zum Markenwert gehören bei Geberit auch die Endkund*innen. Schon alleine, dass der Name auf jeder Drückerplatte am WC steht, hilft uns immens. Mit dem AquaClean Dusch-WC wurde zudem viel in Endkund*innen-Markenbildung investiert: Man kennt uns, wir werden als Sanitärmarke wahrgenommen.

Heute hat Geberit 12.000 Mitarbeiter*innen und zuletzt 3,4 Mrd. Schweizer Franken Umsatz. Zwei der 30 Produktionswerke stehen in Österreich, in Pottenbrunn und Huter in Matrei: Welchen Stellenwert hat Österreich im Konzern?

Salentinig: Die beiden Werke sind sehr erfolgreich und im Konzern hoch angesehen. Pottenbrunn ist ein klassisches Kunststoffwerk und passt als solches gut in die Geberit-Welt. Huter konzentriert sich auf Metallverarbeitung, das gibt es bei Geberit nicht oft. Die Besonderheit ist, dass hier nicht nur Serienfertigung, sondern auch Sonderanfertigungen für Installationsschächte beheimatet sind. Der Vertrieb in Österreich ist davon unabhängig, aber es hilft uns freilich, dass wir hierzulande 500 Arbeitskräfte in echten Fabriken beschäftigen: Ich bin davon überzeugt, dass in vielen unserer Kund*innen ein patriotisches Herz schlägt. Wenn möglich ziehen es die Leute vor, ein in Österreich gefertigtes Produkt zu verbauen statt ein anderes.