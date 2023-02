Grundidee des neuen Konzepts ist eine weiterentwickelte Raumauffassung des ehemaligen Industriegebäudes und der Einbezug der Farbe Grün. Die Bereiche des Hotels bestehen aus Elementen, die Räume ohne Wände schaffen und diese dennoch strukturieren. So dienen beispielsweise Regale mit Dekorationen zur optischen Abgrenzung der Lobby.



Begrünung spielt als farbliches Leitmotiv und ökologischer Faktor eine doppelte Rolle: Die Struktur des Gebäudes im Inneren wird durch Bäume und Sträucher belebt. Grün steht im Gegensatz zum neutralen und minimalen Stil des Mobiliars und schafft so eine Verbindung zwischen den Außen- und Innenräumen. „Grün ist die Farbe Mailands, die seit jeher in der Architektur präsent ist, sowohl im Inneren als auch im Äußeren: Die Höfe verwandeln sich in Gärten, die Dächer in Oasen, die Wände werden von einer Kaskade von Pflanzen bedeckt“, erklärt der spanische Architekt Sans.

Mailänder Designkonzept

Das ansässige Architekturbüro Vittorio Grassi Architects übertrug die Idee des Architekten Sans in das internationale Projekt. Vittorio Grassi beschreibt: „In Zusammenarbeit mit dem Architekten Sans haben wir Materialien natürlichen Ursprungs zu Protagonisten der Innenräume gemacht, die in der Lage sind, ihre Essenz vollständig wiederzugeben - wie der spanische Macael-Marmor in Kombination mit dem eleganten Nussbaumholz mit natürlicher Oberfläche - neben großen verspiegelten Flächen, die den Räumen ein elegantes und gleichzeitig einladendes Aussehen verleihen.“