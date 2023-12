Erneut treten Kaldewei-Produkte vor die Kameralinse des kanadischen Musikers Bryan Adams. Dieses Mal hat er die Badewanne Oyo Duo in Berlin abgelichtet. Nach den beiden Kaldewei-Kampagnen 2020 und 2021 für die Waschschalen Ming und Miena sowie die Duschfläche Superplan Zero werden die Models diesmal zu stillen Genießern privater Bademomente.



Die Grundidee des Kampagnenshootings bestand darin, die freistehende Badewanne in den Mittelpunkt zu rücken. Denn das ist, was freistehende Badewannen normalerweise sind: Mittelpunkt eines Raumes. Schon bei den Bildern für die Kampagne der Superplan Zero hatte Adams lediglich die Beine von Ballett-Tänzer*innen inszeniert. Für die Waschtische Ming und Miena waren es Hände, die sich sanft berührten.

