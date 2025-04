Das Interior Design des neuen Hotels wurde vom Pariser Architekturbüro Axel Schoenert Architectes (ASA) entwickelt und setzt die Philosophie der Gebäudearchitektur in den Innenräumen fort, indem es industriellen Charme mit urbanen Akzenten kombiniert. In den Zimmern findet sich der Industrial Style in schwarzen Metalloberflächen und strukturierten Wänden in Grautönen sowie in der Verwendung von Materialien wie Stahl und Glas. Für den klassischen Anteil stehen die eleganten Holzoberflächen des französischen Fischgrätparketts oder die Betten mit strukturiertem Kopfteil. An das kulturelle Erbe von Saint-Denis erinnern Street-Art-Möbel und Spiegel, die mit umlaufenden Glühbirnen den Look von Künstlergarderoben aufgreifen.

Bestandteil der Gestaltung sind die BetteUltra Duschwannen, mit denen alle Zimmer ausgestattet wurden. Die Materialkombination aus Stahl und Email sowie die präzise industrielle Fertigung der Badelemente fügen sich in das innenarchitektonische Konzept ein. Die zeitlose Formgebung der Duschwannen wurde von Bette in den letzten Jahren mit engen 10-mm-Eckradien und flächenbündigen Ablaufdeckeln weiterentwickelt und an moderne ästhetische Vorlieben angepasst.