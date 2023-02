Die Dornbracht-Produktion in Iserlohn ist seit jeher als Manufaktur für Premiumarmaturen ausgelegt. Dort werden auch Kleinstmengen bis hin zur Losgröße 1 realisiert. Die Wertschöpfungstiefe und der große Anteil an manuellen Tätigkeiten, wie beispielsweise in der Handgalvanik, ermöglichen die Einbindung des ReCrafted-Prozesses in die bestehenden Produktionsabläufe. Erfahrung in der Aufarbeitung gebrauchter Armaturen hat Dornbracht zudem durch seinen x-tra Service: In der Abteilung werden seit über 70 Jahren maßgefertigte Wünsche realisiert – inklusive der Instandsetzung alter Armaturen.

>> Immer up to date mit News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!



Und wie oft kann eine Armatur eigentlich aufbereitet werden? „Unser Design ist nicht limitiert, die Frage ist, wie oft man schleifen kann“, entgegnet Gesing. Die Vision sei, Armaturen tatsächlich mehrfach aufzubereiten. Gesing sieht im ReCrafted-Projekt zudem keineswegs einen Einstieg in den Massenmarkt. „Wir wollen nicht in den Massenmarkt. Wir haben gar nicht die Maschinen und Kapazitäten um im Grohe-Markt mitzuspielen. Wir wollen unsere Marke nicht entwerten", betont der Dornbracht-Chef, der in der Vergangenheit als CFO bei Grohe tätig war.