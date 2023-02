Form und Funktion für die ideale Gastlichkeit zu vereinen ist eine Leidenschaft der niederländischen Innenarchitektin Judith van Mourik. Aufsehen erregte sie beispielsweise mit der preisgekrönten Einrichtung für das Hotel-Restaurant Parc Broekhuizen in Leersum oder mit der Gestaltung des Relais & Chateaux Weeshuis in Gouda. Hotel-Atmosphäre und den damit verbundenen Komfort überträgt van Mourik in ihrer Designsprache und sorgsamen Materialauswahl auch gerne auf Privathäuser. Bei ihrem neuesten Projekt „Townhouse“ in Rotterdam wählte sie für die erstklassige Ausstattung in der Küche und in drei Bädern mehrere Armaturenklassiker von Dornbracht und hochwertige Waschplatzlösungen von Alape.