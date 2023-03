Die insgesamt 128 Apartments in einem historischen Gebäude direkt an der Ostsee überzeugen durch ein gemütliches Interieur, das an eine moderne Berghütte erinnert. Mit ausgesuchten Einrichtungsgegenständen und einem stimmigen Farbkonzept aus hellen Holzelementen in Kombination mit schwarzem Metall und dunklen Farbakzenten wird ein stilvolles Ambiente geschaffen. Alpenflair und moderne Eleganz schaffen eine warme Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt.

Hochwertige und zeitlose Einrichtungsgegenstände von Duravit ergänzen das Konzept des Alpenresorts. Der Waschplatz der Serie Cape Cod bringt mit seinen organischen Formen, der natürlichen Wirkung des hellen Eichenholzes und dem filigranen Design sprichwörtlich Natur ins Bad. Die Konsolen mit Ablage spielen mit dem Kontrast zwischen dem bodenstehenden Gestell in kühlem, glattem Chrom und der Holzoberfläche Eiche Vintage. Sowohl die massive Qualität als auch die charakteristische Optik mit der sichtbaren Baumkante machen jedes Möbel zu einem Unikat. In Kombination mit der Armatur C.1 und dem ME by Starck WC ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild.