Mit Clia Heat steigt das österreichische Unternehmen MKW in das Sortiment der Handtuchtrockner ein. Für den neuen Handtuchtrockner der hauseigenen Produktserie Clia hat sich das Unternehmen mit Sitz in Weibern deshalb einer speziellen Technologie bedient: Die Leiterbahnen sind bei Clia Heat bereits in die Beschichtung integriert.

Bei einer Oberflächentemperatur von 55° C strahlt Clia Heat nach dem Einschalten schnell Wärme aus. Damit verantwortet das Produkt nicht nur das schnelle Trocknen und Vorwärmen von Handtüchern, sondern kann auch als zusätzliche Wärmequelle dienen. Die Handtuchtrockner basieren auf dem Prinzip der Widerstandsheizung, das elektrische in thermische Energie umwandelt. Ohne externen Regler heizt sich die Platine bis zur ausgelegten Maximaltemperatur auf.

Clia Heat punktet zudem mit einer langlebigen Oberfläche, die Beschichtung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Korrosion, also vor unerwünschten Reaktionen des Materials. Der Trockner ist in klassischem Tiefschwarz matt, Feinstruktur und Weiß matt, glatt erhältlich.