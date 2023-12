Während der Corona-Pandemie erlebte der Sanitärmarkt ein Hoch. Endkund*innen investierten an Stelle von Urlauben in ihre eigenen vier Wände, darunter auch in das Badezimmer. Teuerungen, Bauflaute und Co. brachten ab 2022 eine entgegengesetzte Entwicklung.



Laut aktuellem Branchenradar zu Sanitärarmaturen in Österreich stagnierten die Herstellererlöse im Jahr 2022 bei insgesamt 192,6 Mio. Euro. Das Umsatzniveau konnte somit trotz sinkender Nachfrage gehalten werden – Grund dafür waren die Preissteigerungen. Mit Sanitärarmaturen seien laut der Erhebung 105,2 Mio. Euro umgesetzt worden, mit Sanitärkeramik 56,0 Mio. Euro sowie mit Duschtassen und Duschabläufen 31,4 Mio. Euro. Die Teuerung lag im Schnitt bei etwas über fünf Prozent gegenüber Vorjahr.



Für die nähere Zukunft stehen der Sanitärbranche weiterhin keine besseren Aussichten ins Haus. Eine Produktgruppe tut sich jedoch positiv hervor: Bei der GC Gruppe Österreich verzeichnen Dusch-WCs eine steigende Nachfrage.