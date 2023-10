Die monatliche Bestandsaufnahme des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO für den September 2023 trug die Überschrift „Konjunkturaussichten bleiben überwiegend pessimistisch“. Blickt man auf die Bauwirtschaft und sucht entsprechende Daten bei der Statistik Austria, springt die Überschrift ins Auge „Wohnbautätigkeit bremst sich ein“.



Und versucht man noch tiefer in die Gebäudetechnik hineinzublicken, lässt sich „Trüber Ausblick für 2024“ finden – dieser Satz steht in der Halbjahresbilanz des Wärmepumpenverbands von diesem Sommer, ließe sich aber auch auf viele andere Branchensegmente der Gebäudetechnik umlegen. Was ist da also los in der Branche – stehen wir vor einer Rezession, ist es eine Konjunkturdelle, oder normalisiert sich die Wirtschaftslage nach den außergewöhnlich guten letzten Jahren einfach wieder?