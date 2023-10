Lunz am See – ehemals beliebte Sommerfrische - wird nach und nach wieder lebendig. Vor kurzem eröffnete am Kirchenplatz ein neues Boutique Hotel. Nur ein Hotel? Nein, denn das „Refugium“ will mehr sein: Ein Rückzugsort für alle, die gern kommen und bleiben. Und für alle, die ein Haus mit Geschichte schätzen, ohne auf Komfort verzichten zu wollen. Im Refugium wurde von der maßgeschneiderten Eingangstür bis zur Sanitärausstattung von Geberit nichts dem Zufall überlassen. Dahinter steckt die langjährige Erfahrung der Formdepot Familie rund um die Architekturprofis Joachim Mayr und Heinz Glatzl.

Die Geschichte des Hauses am Kirchenplatz in Lunz am See reicht bis in das 16. Jahrhundert zurück. Es diente in verschiedenen Epochen als Gaststätte. 2019 entdeckten Joachim Mayr und Heinz Glatzl das versteckte Baujuwel wieder. „Lunz am See ist mein Heimatort und ich lebe und arbeite hier. Mir war schon länger klar, dass attraktive Übernachtungsmöglichkeiten fehlen. Als wir das Haus gesehen haben, waren wir uns sofort einig", erinnert sich Mayr. Gemeinsam mit vielen Partnern ihrer Kooperative für Handwerk, Architektur und Design, dem „Formdepot“, machten sie sich daran, das Haus zu verwandeln.