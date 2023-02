Der Schweizer Architekt Ernst Gisel gilt durch seine künstlerische und zugleich zeitlose Herangehensweise an die Bauaufgaben als Vorbild. Die Besonderheit seiner Arbeit zeigt sich eindrucksvoll in dem von ihm 1988 entworfenen Wohnhaus in Erlenbach am Zürichsee, das 2022 von Victoria Maria Interior Design umgebaut wurde. Expressiver Sichtbeton und die Verwendung von natürlichen Materialien, wie Stein, Holz oder Schiefer, prägen das Ensemble aus zwei Doppelhäusern. Auf die Hanglage und das schmale Grundstück antwortete Gisel mit differenzierten Raumschichten. Die Dornbracht-Armaturen Tara und Meta unterstreichen durch ihre Modernität und Klarheit den neuen Stil des Hauses.

