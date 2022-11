Die Innenräume weisen eine Mischung aus Farben und Materialien auf: Ausgefallene Tapeten und Stoffe, individuelle Einbauten und auf die einzelnen Räume abgestimmte Beleuchtungskonzepte setzen Akzente. Mittelpunkt des Familienalltags ist dabei der große, offen gehaltene Wohn- und Essbereich.



Die dynamische Gestaltung der Räume zeigt sich auch in den Badezimmern: So wird das Kinderbad von einem Wechsel aus weißen und blauen Farbtönen bestimmt. Die rechte Wand wird durch die Bildtapete mit Kranichen in einem flachen, von Schilf durchzogenen Gewässer zum Blickfang. Drei Meta-Armaturen von Dornbracht als Wandbatterie mit Hebelgriff ordnen sich den Raumelementen unter. Die Oberflächen in Schwarz matt wirken inmitten der ozeanblauen Fliesen subtil.

>> Lesen Sie hier: Armaturenserie Meta in herbstlichen Farbvarianten