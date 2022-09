Durch die spezielle Oberflächenstruktur des Materials erreichen Produkte aus DuraSolid Nature mit matter Oberfläche die höchste Rutschfestigkeitsklasse C, ohne dass eine zusätzliche Beschichtung notwendig ist. Die Oberfläche der Variante Weiß glänzend ist vergleichbar mit Acryl-Duschwannen. Das geringe Gewicht von DuraSolid Nature spart weiters CO 2 beim Transport und vereinfacht das Handling der Produkte auf der Baustelle. So kann z.B. der Einbau der Sustano Duschwannen von einer Person erledigt werden. Duschwannen der Serie Sustano können bei Bedarf noch während der Installation auf der Baustelle angepasst und seitlich um jeweils bis zu 100 mm gekürzt werden.