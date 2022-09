Die Kremser Innenstadt glänzt mit historischen Gebäuden, Kultur und einer beliebten Shoppingmeile. Das liebevoll gestaltete Markt.Spiel ergänzt das bestehende Kulinarikangebot des Gastronomen Otto Raimitz und bringt noch mehr Leben in den Kremser Stadtkern – mit einem Konzept, das höchst erfolgreich ist: Genuss trifft auf Wohnzimmerflair und Vielfalt auf Qualität. Auch in Sachen Hygiene zeigte sich das erfahrene Gastro-Entwicklerteam kompromisslos. Die Sanitäranlagen wurden mit modernsten Produkten von Geberit ausgestattet und bestechen mit Design, Funktion und Komfort.



Wenn Tradition auf Innovation und Kreativität trifft, entstehen daraus Projekte, die Menschen begeistern: Bestes Beispiel sind die „inszenierten Restaurantkonzepte“ des Gastronomen Otto Raimitz, der 2021 mit dem Markt.Spiel nach seinem Wellen.Spiel, Genuss.Spiel und Schau.Spiel ein weiteres Lokal mit Wohlfühlatmosphäre an den Start brachte. Dafür wurde in zentraler Kremser Innenstadtlage ein historisches Gebäude mit planerischem Geschick, hochwertiger Technik und viel Liebe zum Detail in eine moderne Gaststätte verwandelt, die unter einem Dach – vom traditionellen Konditorhandwerk bis zum internationalen Foodtrend – den Gästen Abwechslung und Wahlfreiheit bietet: Frühstück, schneller Mittagstisch, Nachmittagskaffee, Fine Dining oder Take-away; Terrasse, Bar oder Galerie; sehen, gesehen werden oder privat unter sich.



Egal in welcher Variante – das Markt.Spiel setzt auf kulinarische Vielfalt, überzeugt mit harmonischer Gestaltung und hebt sich mit originellen Ideen vom Mitbewerb ab. „Im Markt.Spiel fühlt man sich wohl. Hier trifft ungezwungene Gemütlichkeit auf Top-Gastronomie und ausgezeichneten Service, das ist wirklich besonders. Wir freuen uns, dass wir Teil dieses erfolgreichen Gesamtkonzepts sein dürfen und mit unseren Sanitärprodukten einen Beitrag leisten konnten. Denn, echter Komfort für Gäste endet nicht in der Gaststube“, so Andreas Schmidl, Verkaufsleiter für die Ostregion von Geberit.