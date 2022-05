Zwei neue Atelier Collections bei Ideal Standard

Ideal Standard erweitert seine Atelier Collections um zwei weitere Produktreihen: die Keramikkollektion Calla und die Armaturenserie Joy Neo. Beide Linien werden von Ideal Standard als Highlight auf der diesjährigen Salone del Mobile von 7. bis 12. Juni in Mailand präsentiert. Calla und Joy Neo verbinden klassisches Design mit innovativer Technologie – eine Fusion aus Tradition und Moderne, wenn man so will. Die von Ludovica und Roberto Palomba entworfenen Serien wurden speziell im Hinblick auf Flexibilität entwickelt, sodass sie sich in eine Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungsstile integrieren lassen. Beide Kollektionen entsprechen so der Singular-Philosophie von Ideal Standard.