Ein hochwertiges Produkt verdient einen erstklassigen Service – nach diesem Leitprinzip erweitert Spirotech sein Dienstleistungsangebot in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen im Bereich Flüssigkeitskonditionierung für Heizungs-, Kühl- und industrielle Anlagen deckt nun den gesamten Lebenszyklus seiner Anlagen ab. Dieser Service beginnt mit der Bedarfsanalyse vor dem Kauf und erstreckt sich bis zur After-Sales-Betreuung. Auf diese Weise will Spirotech die wachsende Nachfrage am Markt bedienen und seine Kunden entlasten, indem der Service direkt vom Hersteller angeboten wird.

Mark von den Hoff, Business Manager DACH bei Spirotech, erklärt: „Die Erweiterung unseres Angebots um die neuen Serviceleistungen ist das in die Tat umgesetzte Credo: ‚Wir liefern, was der Kunde wünscht‘. Dass wir nun Produkt und Service aus einer Hand bieten, kommt unseren Kunden in zweifacher Hinsicht entgegen. Sie haben nur noch einen Ansprechpartner und die Sicherheit, dass der Hersteller einer Anlage am besten weiß, wie Probleme schnell zu lösen und ein reibungsloser Betrieb sicherzustellen sind.“