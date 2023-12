Göttfert, der seit Oktober 2022 in der Geschäftsführung von Techem Österreich für die digitalen Themengebiete verantwortlich ist, erklärt den Qualitätssprung im neuen Portal: „Wir benötigen für die Energiekostenabrechnung drei Faktoren: Messdaten der Energieverbraucher, Informationen über die Nutzer*innen sowie alle weiteren Kosten von der Brennstoffmenge bis zum Rauchfangkehrer.“ Bisher waren davon lediglich die Messdaten digital verfügbar, sofern das Gebäude schon mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet war.



Ab nun können auch Kosten und Nutzer*innen im Kundenportal direkt verwaltet werden. „Gerade die Kosteneingabe war ein großes Thema für unsere Kund*innen, das hat viel Papierkram verursacht“, so Göttfert. Daher hat sich Techem dieses Themas ganz besonders angenommen. Im neuen Portal wird eine Nutzerverwaltung integriert, was vor allem dann ein Vorteil ist, wenn es unterjährig zu einem Nutzerwechsel kommt. Leerstandverwaltung ist in dem neuen Kundenportal ebenfalls möglich. Techem will den Hausverwaltungen die Möglichkeit bieten, all das, was bisher auf Papier oder in verschiedenen Tabellen gespeichert und mindestens einmal jährlich händisch übertragen werden musste, in einem Werkzeug digital zusammenzufassen.