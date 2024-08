Seine Software hat Optiml jüngst drei Auszeichnungen eingebracht, darunter den ZIA PropTech of the Year Award, die Startup Awards der W.A. de Vigier Stiftung und den Venture Award. Am Markt verzeichnet das PropTech über 30 erfolgreiche Pilotprojekte mit Branchenakteuren wie AXA, Credit Suisse oder Grosvenor, und implementiert die Lösung derzeit bei innovativen Asset-Manager*innen und Beratungsunternehmen.



Auch Manfred Heid, Managing Partner bei BitStone Capital, zeigt sich begeistert: „Die Fähigkeit, mit wenigen Datenpunkten dank künstlicher Intelligenz umfangreiche Erkenntnisse zu generieren, zusammen mit der beeindruckenden Leistungsfähigkeit des Teams und dem positiven Feedback zufriedener Kunden haben uns davon überzeugt, dass diese Technologie einen entscheidenden Schritt nach vorne darstellt."

>>> Optiml: Wann sich das Renovieren auch rentiert



Evan Petkov, CEO und Co-Gründer von Optiml, kommentiert die Finanzierung-Runde: „Es ist wirklich eine spannende Zeit aktuell – Wir haben uns in den letzten zwei Jahren von einem Labor-Start-up mit zwei Gründern zu einem Team von fast 20 Personen entwickelt, das sich ganz unserer Vision widmet, eine neue Art der Entscheidungsfindung im Immobiliensektor zu entwickeln und diesen so dem Netto-Null-Ziel näher zu bringen; unter Erreichung der unternehmensspezifischen Ziele." Man wolle die Investition nun nutzen, um das Team zu vergrößern, Features zu erweitern, die Datenverfügbarkeit zu verbessern, APIs zu entwickeln, die Datenaufnahme und Benutzerfreundlichkeit zu automatisieren sowie die Kundenerfahrung in verschiedenen Regionen zu verbessern.