In seinem neuen Buch "Der Wassersicherheitsplan in Gebäuden: Grundlagen und praktische Umsetzung eines Risikomanagements", vermittelt Experte Martin Taschl Grundlagenwissen zu potenziellen Risikofaktoren in Hausinstallationen und erläutert die Anforderungen an den in der ÖNORM B 1921 geforderten Wassersicherheitsplan gemäß CEN/TR 17801.

