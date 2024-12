Die Menschheit hat Wasserleitungsrohre schon aus so ziemlich allem gemacht, was sie gefunden hat: Aus Holz, aus Stein, aus Kupfer, aus Blei – von denen finden sich immer wieder noch welche in alten Häusern. Der letzte Schrei sind Verbundmaterialien, die ebenfalls viele Vorteile aufweisen.

Aber was nimmt man am besten wofür? Jörg Wiesbauer, Schulungsleiter von Viega, kennt den Unterschied der Systeme, ihre Lebensdauer sowie ihre jeweiligen spezifischen Achillessehnen. Im TGA Radio argumentiert er bei Zirkulations- und Warmwasser-Systemen für Edelstahl und geht auch auf die Vorgaben der neuen ÖNORM B 2531 ein.

>> Mit TGA Radio gibt es Gebäudetechnik-Know-how in Theorie und Praxis nun auch für die Ohren. Das volle Know-how in 5 Minuten: