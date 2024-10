Es gibt neue technische Regeln für Trinkwasserinstallationen: Der neue Entwurf für die ÖNORM B 2531 beschreibt Anforderungen und gibt Empfehlungen für die Planung, die Installation, den Umbau, die Prüfung, die Instandhaltung und den Betrieb von Trinkwasserinstallationen in Gebäuden. Im Zuge der Überarbeitung wurde sie mit der ÖNORM B 1921 abgeglichen.



Damit ist nun auch in der ÖNORM B 2531 die Unterscheidung in zentrale und dezentrale Trinkwasser-Erwärmungsanlagen endgültig Geschichte. Warm- und kaltgehende Leitungen dürfen nun nicht mehr im selben Installationsschacht geführt werden. Damit soll die in vielen neueren Gebäuden übermäßige Erwärmung des Kaltwassers in Stagnationsphasen verhindert werden.