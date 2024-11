Baderituale haben in Japan eine besondere Tradition. Klassische Sento-Badehäuser in den Städten oder die heißen Onsen-Quellen in vulkanischen Gebieten dienen mehr als nur der Reinigung des Körpers. Neben funktionalen Aspekten wie der gründlichen Hygiene und Reinheit spielt der positive Effekt auf das Wohlbefinden dabei eine tragende Rolle. In kaum einer anderen Umgebung lässt es sich so gut zur Ruhe kommen, wie in einem Vollbad. Diese Art der asiatisch-orientierten, achtsamen Wellness für zu Hause erfreut sich zunehmender Beliebtheit. „Life Anew“ nennt Toto das Lebensgefühl und verleiht ihm in Form von innovativen Badewannen Ausdruck.



Floating Badewannen von Toto versprechen ergonomisch eine ideale Relaxposition und Entspannung. In ihrer luxuriösen Variante ist die Floating Badewanne dank der Zero Dimension Technologie so geformt, dass sie die Körperhaltung eines Astronauten in der Schwerelosigkeit im Weltraum nachempfindet. Für die in diesem Zusammenhang durchgeführte Grundlagenforschung wurde das Unternehmen mit dem „Society Award“ der Japanese Society of Mechanical Engineers und dem „Essay Award“ der Japanese Society for Medical and Biological Engineering ausgezeichnet.

