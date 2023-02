Geht es nach den Verbänden, so sollen die eingespeisten Mengen an Erneuerbaren Gasen und Wasserstoff laufend angehoben werden. Aktuell können bis zu zehn Prozent Wasserstoff im Gasnetz ohne technische Probleme beigemischt werden, gleiches gilt auch für Anwendungen in der Industrie oder bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig weiß man auch: Österreichs Potential an Biomethan und Wasserstoff wird für den hundertprozentigen Ersatz von fossilem Gas voraussichtlich nicht ausreichen. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur sowie der geographischen und geopolitischen Lage habe Österreich aber laut ÖVGW gute Voraussetzungen, um Grüne Gase zu importieren. Aktuell treibt etwa die RAG Austria AG ein konkretes Wasserstoff-Projekt voran: Wasserstoff aus Sonne und Wind soll künftig in der Ukraine hergestellt und für den saisonalen Bedarf in Österreich und Bayern gespeichert werden. Der Wasserstoff gelangt in den bestehenden Gaspipelines nach Mitteleuropa. In Österreich wird die Gas Connect Austria Wasserstoff über die West-Austria oder die Penta-West Gasleitung transportieren. Geschäftsführer Dr. Harald Stindl dazu: „Wenn wir die Energieversorgung in Europa erneuerbar machen wollen, braucht es konkrete Maßnahmen. Wir gehen hier erste wichtige Schritte, damit Österreich an dieser Entwicklung teilnehmen kann."