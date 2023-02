Darüber hinaus planen die Unternehmen eine Zusammenarbeit zur Bereitstellung neuer digitaler Funktionen, indem sie die Vorteile der Digital Decarbonization Exchange (DDX) von Atos, die auf der Grundlage des Atos Digital Hub aufgebaut ist, mit der OpenBlue-Plattform und der Net-Zero-Advisor-Lösung von Johnson Controls zusammenführen. Damit sollen Kunden durch KI-gestütztes Echtzeit-Monitoring und -Reporting von Nachhaltigkeitsmetriken sowie sauberer Energie unterstützt werden. Die Kooperation in Bezug auf Daten und Dienstleistungen möchte es Kunden ermöglichen, ein erstes detailliertes Verständnis ihres Energieverbrauchs zu erlangen und eine Strategie und ein Implementierungsprogramm für Lösungen zu entwickeln.

„Unsere Kunden haben ein klares und starkes Bedürfnis, die Kohlenstoffemissionen als Teil der globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu reduzieren, wobei viele eine Dekarbonisierung bis 2030 anstreben“, weiß George Oliver, Chairman und CEO von Johnson Controls. „Gemeinsam verfügen Atos und Johnson Controls über ein leistungsstarkes Portfolio sich ergänzender Dekarbonisierungslösungen und offener Technologieplattformen, um unsere Kunden, Unternehmen und andere, bei der Senkung der Kohlenstoffemissionen zu unterstützen und gleichzeitig ein Umfeld für gesunde Menschen, gesunde Orte und einen gesunden Planeten zu schaffen“, fügt er hinzu.

Nachhaltige Gebäude seien sowohl für Gemeinden als auch für Unternehmen von Bedeutung, wenn es darum gehe, die Emissionen in Richtung Null zu senken, bekräftigt Elie Girard, CEO von Atos. „Die Partnerschaft zwischen Johnson Controls und Atos stellt einen neuen Schritt in Richtung dieses gemeinsamen Ziels dar, indem sie Dekarbonisierungsstrategien und Net-Zero-Projekte in die Tat umsetzt“, so Girard weiter.