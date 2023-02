Die Wärmewende ist in Umsetzung. Für das Phase-Out von Öl und Gas werden in den nächsten Jahren enorme Fördersummen bereitgestellt. Mit € 650 Mio. an Fördermitteln für Sanierung und Heizungswechsel vom Bund sollen in zwei Jahren 4,5 Mrd. an Investitionen ausgelöst werden. Diese Investitionen bedeuten auch einen Lock-In-Effekt. Die Technologien, die jetzt gewählt werden, sind auch 2050 noch in Betrieb.

Am Markt bietet sich heute eine große Zahl an nachhaltigen Wärmeversorgungstechnologien. Die KundInnen entscheiden die Form der Wärmewende. Salzburg hat im Jahr 2017 über das Baurecht de facto einen Ausschluss fossiler Energieträger im Neubau bewirkt und bietet so gute Einsichten in die Wahl der KonsumentInnen. Aus den Statistiken gehen zwei Technologien als klare Gewinner hervor: Die Wärmepumpe und die Fernwärme. Günstige Anschaffung, leichte Installation und hoher Komfort führen dazu, dass sich 2017 und 2018 gemeinsam jeweils knapp 75 % zu etwa gleichen Anteilen für eine dieser Technologien entschieden haben. Eine nähere Betrachtung der Implikationen lohnt:

1. Wärmepumpe:

Beim Einsatz einer Wärmepumpe bedeutet die Wärmewende auch eine Stromwende. Österreich ist im Winter bereits heute massiv auf Importe von fossil erzeugtem Strom angewiesen, sodass der Strommix zur Hauptheizperiode in Österreich meist zwischen 250 und 300 g CO₂/kWh liegt (vgl. electricitymap.org ). Soll eine nachhaltige Elektrifizierung des Wärmesektors gelingen, bedarf es zusätzlichen erneuerbaren Stroms. Die Systemwahl ist mitentscheid dafür, wie hoch dieser zusätzliche Bedarf ausfällt. So weisen Luftwärmepumpen eine in etwa 40 % höheren Strombedarf aus als Grundwasser-Wärmepumpen. Im Winter kann dieser Bedarf aufgrund des Ertrags nur durch Windkraft gedeckt werden. Die Diskussion um die dafür benötigten Standorte ist bekannt und das oben erwähnte Beispiel Burgenland zu diesbezüglichen rechtlichen Regelungen bildet die Eisbergspitze eines Trends, der sich mit zunehmendem Ausbau verschärfen wird. Bei der elektrifizierten Wärmewende ist darauf zu achten, das jeweils geeignetste System zu forcieren, um die Herausforderungen im Bereich der Stromwende auf ein bewältigbares Minimum zu reduzieren.

2. Fernwärme:

Die Fernwärme ist durch die Möglichkeit zur Integration verschiedenster erneuerbarer Energieträger ein Schlüssel für die nachhaltige Wärmeversorgung und stellt insbesondere für den Heizungswechsel im Bestand ein vorteilhaftes System dar. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass gerade die Schaffung eines Angebots zum Anschluss von den KundInnen als Wechseloption wahrgenommen wird, selbst wenn das fossile System noch keiner Erneuerung bedürfte. Gleichzeitig ist diese Option nur begrenzt verfügbar, da die wirtschaftliche Erschließung auf eine Mindestnachfrage angewiesen ist. Deshalb gilt es die leitungsgebundenen Energieträger Fernwärme und Gas ganzheitlich zu planen. Mit dem Ziel einer maximalen Ausdehnung von mit Fernwärme versorgten Gebieten ist die notwendige Abnahmedichte sicherzustellen. Dazu bedarf es einerseits der notwendigen baulichen Dichte. Andererseits sind andere (auch nachhaltige) Heizsysteme im Netzgebiet zu vermeiden.

Ohne eine räumliche Koordination, die dafür sorgt, dass am jeweiligen Ort die jeweils bestgeeignete Technologie zum Einsatz kommt und die auch den Stromsektor mitdenkt, kann die Wärmewende nicht gelingen.