Ob in der Infrastruktur oder in der Gebäudetechnik, überall seien die Anforderungen durch den Klimawandel und die gesellschaftlichen Veränderungen vielfältig, die Möglichkeiten durch die Digitalisierung werden größer, erklärt Doris Strohmaier, COO Region Central East bei Pipelife, Diesen Herausforderungen stelle man sich als internationale Gruppe und biete Lösungen an – von der Trinkwasserversorgung über das Regenwassermanagement bis zur Abwasserentsorgung und Unterstützung urbaner Ökosysteme. "Dieser ganzheitliche Ansatz erfolgt in enger Kooperation mit unseren Kunden und unterstützt die Umsetzung der neuen EU-Klimastrategie“, fasst Strohmaier die strategische Ausrichtung der Pipelife Gruppe zusammen.

Frank Schneider tritt mit 1. September 2021 in die Geschäftsführung des österreichischen Tochterunternehmens, Pipelife Austria, ein. Er hat zuletzt ThyssenKrupp Materials Austria als Geschäftsführer neu positioniert. Aus seinen beruflichen Stationen bei Knauf und der ETEX-Gruppe bringt Frank Schneider bereits Erfahrungen aus dem Bauzulieferbereich mit. Der gebürtige Deutsche ist Diplom-Kaufmann und erwarb einen Executive MBA in New York und Brüssel, wo er zwei Jahre lebte.

Die Herausforderung bei Pipelife Austria beschreibt Frank Schneider als für ihn als besonders reizvoll: „Ich freue mich darauf, dieses Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit Hilfe unserer Produktentwicklung und dem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit setzten wir den Weg zur Bewältigung aktueller Herausforderungen in der Infrastruktur und Gebäudetechnik fort und leisten damit unseren Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel.“