Der Gebäudebereich spielt eine entscheidende Rolle, sollen die ambitionierten Ziele des europäischen Green Deals erreicht werden. Die Energieversorgung soll sich in neu errichteten Gebäuden ohne CO₂-Emissionen vollziehen. Das „Aus“ fossiler Energieträger im Neubau ist im Regierungsprogramm 2020-2024 festgeschrieben, in der Sanierung soll dem kurzfristigen Öl- ein längerfristiger Gasausstieg folgen.

Was trägt die Heizindustrie dazu bei, diese Ziele umzusetzen? Und: Sind diese überhaupt zu realisieren? In welche Richtung entwickeln sich die einzelnen Unternehmen und welche Technologien werden sich ihrer Meinung nach in Neubau und Sanierung durchsetzen? Diese Fragen haben wir der österreichischen Heizungsbranche gestellt – und das sind die Antworten.

