Mit technischen Möglichkeiten, um gebäudetechnische Abläufe und Prozesse unter die Lupe nehmen zu können, beschäftigt sich das Projekt PRELUDE (Prescient building Operation utilizing Real Time data for Energy Dynamic Optimization) der Forschung Burgenland. Ziel ist es, Optimierungen automatisiert durchzuführen, um Energie, Kosten und Ressourcen einzusparen, sowie den CO 2 -Ausstoß der Gebäude zu reduzieren.

Beim CO 2 -Countdown Award 2023 des Netzwerks für Facility Management Österreich überzeugte PRELUDE sowohl die Fachjury als auch das Publikum im Voting und gewann in der Kategorie „Kreativ neu gedacht“. Projektpartner in diesem EU-geförderten Horizon2020 Projekt kommen aus der ganzen Welt, die Projektleitung selbst liegt bei der Forschung Burgenland. Die Projektlaufzeit ist noch bis Juni 2024 angelegt.