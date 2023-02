Stellen Sie sich vor: Ein großes Mehrfamilienhaus aus den 1960er-Jahren in Graz, alte Fassade zur Straße und zum Hof hin, alte Fenster, kein Fernwärmeanschluss, dafür Gasetagenheizungen oder Einzelheizungen in jeder Wohnung etc. Die Strom- und Heizungsrechnung 2022 viel zu hoch, die privaten Eigentümer*innen und Mieter*innen des Hauses in Aufruhr und Sorge um die Zukunft. Was tun – wie kann ihnen geholfen werden? Im selben Moment, in dem Sie nun an einen Heizungstausch denken und damit alle Probleme lösen wollen, verstehen Leute wie ich die Welt nicht mehr: Jetzt haben wir 30 Jahre damit verbracht, allen zu erklären, warum eine umfassende Sanierung eines alten Gebäudes Sinn macht und dann das? Gas raus, Wärmepumpe rein – und das war’s?