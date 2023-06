Das Burgenland sei schon in den 1990er-Jahren Vorreiter bei der erneuerbaren Energie gewesen, erklärt der für Forschung zuständige Landesrat Leonhard Schneemann. Mangels fossiler Energievorkommnisse setzte man früh auf Windräder und treibt heute zusätzlich den Ausbau der Photovoltaik voran.



„Die grüne Transformation wurde im Burgenland also bereits eingeleitet. Wir haben uns als Landesregierung ein klares Ziel gesetzt: Einerseits die Klimaneutralität bis 2030, andererseits die Energieautarkie", so Schneemann. Zur Nutzung der Potentiale von Sonnen- und Windkraft gehöre auch die Produktion von grünem Wasserstoff. „Diese Pilotanlage ermöglicht hier eine Forcierung. Sie ist auch ein erster Schritt, sommerliche Energieüberschüsse in den Winter zu überführen und ein bedeutender Startschuss für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie im Burgenland“, so der Landesrat.

Für den Geschäftsführer von BE Energy Klaus Maras stellt die Wasserstoffpilotanlage ein wichtiges Puzzleteil zur Erweiterung des Energieknotens Neusiedl am See dar: „Durch die intelligente Verknüpfung von Windstrom, Fernwärme und Wasserstoff schafft die Sektorkopplungsanlage eine vielseitige und zukunftsfähige Energieinfrastruktur, die einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Burgenlands leistet."



Das Erreichen der Klimaneutralität in Österreich bis 2040 ist auch erklärtes Ziel des Green Energy Labs, einer Forschungsinitiative für nachhaltige Energielösungen und Teil der österreichischen Innovationsoffensive „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds. „Die Nutzung von Überschussstrom aus der Windkraft für die Fernwärme in Neusiedl ist ein gelungenes Beispiel, hat sich im Betrieb bewährt und leistet einen wertvollen Beitrag zur Emissionsreduktion“, lobt Mathias Schaffer, Obmann und Sprecher des Vorstands von Green Energy Lab.