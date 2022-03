Innovationslabor will für Renovierungswelle sorgen

Renowave.at sucht Kontakt zu Gemeinden, die sich im Rahmen ihrer Klimaschutzbemühungen über innovative Ansätze austauschen möchten. Dabei soll unter anderem das Thema der „seriellen Sanierung“ mit vorhandenen Netzwerken vorangetrieben werden. Hier sind einerseits Wohnbautragende notwendig, die über einen sanierungsbedürftigen Bestand verfügen und anderseits Betriebe, die in serielle Sanierung investieren wollen.



„Viele Gemeinden integrieren in ihren Klimaschutzprogrammen Sanierungsbestrebungen, wissen aber oft nicht, wie sie diese umsetzen sollen. Unser Innovationslabor kann hier Abhilfe schaffen. Das Besondere an unserem Ansatz: Ein begleitender partizipativer Prozess sorgt dafür, dass alle relevanten Stakeholder von Anfang an einbezogen werden und Gehör finden. Die berechneten und modellierten Maßnahmen werden zielgruppengerecht aufbereitet und kommuniziert. Das trägt zu einer hohen Akzeptanz wie Umsetzungsquote bei“, beschreibt Unzeitig.