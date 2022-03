Gemeindebau auf Passivhausstandard

Von 1969 – 1971 errichtet, war der Wiener Gemeindebau in der Hütteldorfer Straße 252 zuletzt schon in die Jahre gekommen. Nun ist es gelungen, durch eine Sanierung aller Gebäudeteile seit August 2018 ein ökologisch vorbildliches Passivhaus zu errichten, das auch unter den nominierten der ETHOUSE Awards 2022 war. Durch eine hochwertige Wärmedämmung konnte der Heizwärmedarf des Wohnhauses um 91 Prozent auf 9,50 kWh/m2/a reduziert werden. Ein Hauptbemühen aufgrund der Lage an einer vielbefahrenen Durchzugsstraße war es zudem, den s der 56 Gemeindebau-Wohnungen zu verbessern. Neben Dämmung, Sonnen- und Schallschutz wurden auch Photovoltaikpaneele in die neu errichtete Glasfassade integriert.



„International erstmalig wurde hier ein Gemeindebau zu einem Passivhaus saniert. Leistbarer Wohnraum und ökologische Nachhaltigkeit vereinen sich hier auf beeindruckende Art und Weise. Wiener Wohnen hat mit den Sanierungsarbeiten einen Meilenstein gesetzt und wichtige Erfahrungswerte gesammelt. Es konnte eine absolute Win-Win-Win-Situation hergestellt werden: Durch die enorm gesteigerte Energieeffizienz ersparen sich die Mieter*innen einen Großteil der Energiekosten, die Lebensqualität konnte durch besseres Raumklima sowie hörbare Lärmreduktion gesteigert werden und die Umwelt konnte durch die CO 2 -Reduktion entlastet werden“, fasst Vizebürgermeisterin, Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal zusammen.