Eine Verunsicherung wie in Deutschland dürfe sich in Österreich nicht wiederholen, fordert Ortner: „Der Energiemarkt in ganz Europa kämpft noch immer mit den Folgen des Ukrainekriegs. In der Pelletswirtschaft arbeiten tausende Menschen, die brauchen klare Rahmenbedingungen.“



Ortner fordert von der Regierung deshalb einen raschen Beschluss des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes und der Pellets-Bevorratungspflicht: „Eine strategische Reserve, wie sie auch bei Heizöl gesetzlich verankert ist, würde dem Staat nichts kosten und hätte über Österreich hinaus Vorbildwirkung." Es sei unverständlich, warum diese seit Langem fertig vorliegende Regelung politisch nicht umgesetzt werde.