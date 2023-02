Mit steinodur PSN und steinodur UKD plus wurden in der Volksschule Kundl gleich zwei Produkte des Tiroler Dämmstoff-Spezialisten verbaut, die mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Rund 2.300 m² der formgeschäumten PSN-Dämmplatte sorgen für die Dämmung der Kelleraußenwände. In der Decke der Tiefgarage stecken insgesamt 1.000 m2 der Automatendämmplatte steinodur UKD-LD, im Umkehrdach oberhalb der Turnhalle wurden ca. 400 m2 steinodur UKD plus von der Firma Bodner verarbeitet. Mit ihren eingebauten Infrarotreflektoren bietet die UKD-plus-Dämmplatte eine bis zu 15 Prozent bessere Dämmwirkung als herkömmliche Dämmplatten. Zudem lässt ihre Oberflächenstruktur Wasser besser abfließen.



In der Warmdach-Gefälledämmung gewährleistet die effiziente Dämmplatte steinopor EPS-W 30 plus die Dämmleistung und ermöglicht einen Heizwärmebedarf von 17,86 kWh/m² – das entspricht einem Niedrigenergiehaus-Standard. „Auf Wunsch erstellen wir einen genauen 3D-Plan des Dachgefälles und liefern die Platten perfekt zugeschnitten samt Verlegeplan direkt auf die Baustelle“, so Hebbel.