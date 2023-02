Das Ziel sei laut Czernohorszky klar: Raus aus dem Gas bis 2040. Seit 2019 ist es der Stadt Wien möglich, Energieraumpläne für Gebiete zu verordnen, laut denen im Neubau nur noch hocheffiziente und erneuerbare Heizsysteme eingesetzt werden dürfen. Insgesamt ist nun die Mehrheit der Stadtbezirke davon erfasst: Für acht Bezirke (2., 3., 7., 8., 9., 16., 18. und 19.) wurden bereits Energieraumpläne verordnet, mit dem Beschluss im Gemeinderat folgen nun fünf weitere.

„Die Energieraumpläne sind ein wichtiges Instrument für wachsende Städte mit vielen Neubaugebieten. Wien ist auch die erste europäische Stadt, die solche Pläne eingeführt hat“, betont Czernohorszky. Durch sozialen Klimaschutz will Czernohorszky die Lebensqualität in Wien weiter erhöhen, denn gerade für „die großen Bezirke, in denen sich viele Stadtentwicklungsgebiete befinden, ist diese Maßnahme richtungsweisend".